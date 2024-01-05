Протестующие в Германии попытались прорваться на паром с вице-канцлером

Несколько десятков протестующих на севере Германии попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.
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