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Новости Омска

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Прокуратура требует через суд восстановить газоснабжение в домах на Линиях

Прокуратура требует через суд восстановить газоснабжение в домах на Линиях. В 152 домах на этом участке газа нет с июля, когда на трубопроводе из-за утечки произошел мощный пожар.

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