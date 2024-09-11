Прокуратура требует через суд восстановить газоснабжение в домах на Линиях. В 152 домах на этом участке газа нет с июля, когда на трубопроводе из-за утечки произошел мощный пожар.
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Прокуратура требует через суд восстановить газоснабжение в домах на Линиях. В 152 домах на этом участке газа нет с июля, когда на трубопроводе из-за утечки произошел мощный пожар.