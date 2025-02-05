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10 детей в одной комнате: русские нашли, кому отдать квартиру Тахмины

10 детей в одной комнате: русские нашли, кому отдать квартиру Тахмины

Русский компас Фото: скрин видео тг-канал "Поздняков 3.0". Дарина ЕРМОЛАЕВА В соцсетях распространяется видео об условиях жизни многодетной русской семьи защитника Родины.

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Комментарии
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Дима Качусов
Безрассудное рождение детей, одного за другим, ничего хорошего не даёт. Наверное любителям многодетных семей надо думать как они смогут вырастить, выучить своих детей. Или  в современных условиях жизни расчёт делается на то что им всё дадут, всём обеспечат, везде детей примут вне очереди  и т. п. ?так  это будет делаться за счёт других детей.
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4 час.
Валерий Цымбулов
не умничайте, пожалуйста! Наш президент должен быть рад, что прибавляется население . Или нет?!
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3 час.
Анатолий протасевич
вот и самому президенту нужно  взяться за это дело и навести  порядок с теми ворами -которые за взятку отдали жильё  недругам.
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3 час.
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