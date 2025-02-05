10 детей в одной комнате: русские нашли, кому отдать квартиру Тахмины

Дима Качусов

Безрассудное рождение детей, одного за другим, ничего хорошего не даёт. Наверное любителям многодетных семей надо думать как они смогут вырастить, выучить своих детей. Или в современных условиях жизни расчёт делается на то что им всё дадут, всём обеспечат, везде детей примут вне очереди и т. п. ?так это будет делаться за счёт других детей.