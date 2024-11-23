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Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал президента страны Владимира Зеленского клоуном из-за обвинений парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией новейшей гиперзвуковой системы «Орешник».

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