Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал президента страны Владимира Зеленского клоуном из-за обвинений парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией новейшей гиперзвуковой системы «Орешник».
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