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Андрей Белоусов назвал Каспийский регион будущим центром нового многополярного мира

Мир входит в новую эпоху развития, и Каспийский регион с Закавказьем станут его центрами. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов на заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Астане (Казахстан).

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