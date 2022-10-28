Андрей Белоусов назвал Каспийский регион будущим центром нового многополярного мира

Мир входит в новую эпоху развития, и Каспийский регион с Закавказьем станут его центрами. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов на заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Астане (Казахстан).
Мир входит в новую эпоху развития, и Каспийский регион с Закавказьем станут его центрами. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов на заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Астане (Казахстан).
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