Говорят, что прошлое всегда нужно оставлять в прошлом. Но ведь иногда так хочется еще раз вспомнить, как все происходило, окунуться, хотя бы на минутку в атмосферу беззаботного детства и ощутить сладкую грусть по старым друзьям и родному дому.
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