Одному из приморских городов могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Приморские депутаты обратились к президенту России с ходатайством о присвоении городу Находке почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», сообщает PRIMРRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
Приморские депутаты обратились к президенту России с ходатайством о присвоении городу Находке почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», сообщает PRIMРRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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