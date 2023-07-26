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Одному из приморских городов могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Одному из приморских городов могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Приморские депутаты обратились к президенту России с ходатайством о присвоении городу Находке почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», сообщает PRIMРRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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