Недалеко от Казахстана произошло землетрясение магнитудой 7

Разговор на лавочке двух бабулек. Не по этому случаю, но похожему - " Это все наркоманы из седьмой квартиры виноваты."

Сергей Лобачев

Паника убивает больше сем сами катаклизмы. Ну хорошо тряхнуло, ну ладно хорошо тряхнуло, секунд пятнадцать дом ходуном ходил. Но вот что меня интересует куда??? и зачем??? вдруг все собрались ехать? Почему в час ночи на дорогах километровые пробки оказались?