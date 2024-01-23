Землетрясение магнитудой 7 произошло в Китае, недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Недалеко от Казахстана произошло землетрясение магнитудой 7
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Сергей Лобачев
Разговор на лавочке двух бабулек. Не по этому случаю, но похожему - " Это все наркоманы из седьмой квартиры виноваты."
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19 час.
Сергей Лобачев
Паника убивает больше сем сами катаклизмы. Ну хорошо тряхнуло, ну ладно хорошо тряхнуло, секунд пятнадцать дом ходуном ходил. Но вот что меня интересует куда??? и зачем??? вдруг все собрались ехать? Почему в час ночи на дорогах километровые пробки оказались?
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19 час.
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