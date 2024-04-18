В ЛНР восстанавливают памятник павшим во время Великой Отечественной войны

Саперы представительства Международного противоминного центра в ЛНР присоединились к акции «Верни герою имя», приуроченной к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и восстанавливают памятник павшим во время ВОВ жителям одного из сел Станично-Луганского района.