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В ЛНР восстанавливают памятник павшим во время Великой Отечественной войны

В ЛНР восстанавливают памятник павшим во время Великой Отечественной войны

Саперы представительства Международного противоминного центра в ЛНР присоединились к акции «Верни герою имя», приуроченной к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и восстанавливают памятник павшим во время ВОВ жителям одного из сел Станично-Луганского района.

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