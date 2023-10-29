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Крестьянка или дворянка? Какие женские имена на Руси были престижными

Крестьянка или дворянка? Какие женские имена на Руси были престижными

Вы обращали внимание, что одни женские имена воспринимаются как аристократические, благородные, а другие не вызывают никаких эмоций? Конечно, можно сказать, что на наше восприятие влияют ассоциации, например, если Екатерина, то непременно «Великая».

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