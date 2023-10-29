Крестьянка или дворянка? Какие женские имена на Руси были престижными

Вы обращали внимание, что одни женские имена воспринимаются как аристократические, благородные, а другие не вызывают никаких эмоций? Конечно, можно сказать, что на наше восприятие влияют ассоциации, например, если Екатерина, то непременно «Великая».
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