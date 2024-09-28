British Open 2024: Марк Аллен шокировал Трампа, а Лайнс вышел в свой первый полуфинал

Марк Аллен нанес шокирующее поражение Джадду Трампу, а Оливер Лайнс одержал победу над Джеком Джонсом в четвертьфинале турнира British Open 2024 в Челтнеме, сообщает WST Марк Аллен (фото: WST)Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.
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