«Страна.ua»: В ВСУ растет число дезертиров, убегающих за границу

В рядах армии Украины растет число дезертиров, убегающих за границу. Об этом пишет издание «Страна». По словам одного из солдат, который нелегально ушел с Украины за границу, его мобилизовали еще в 2023 году.
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