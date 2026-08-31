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Царьград

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Андрей Баталов подтвердил участие князя Дмитрия в битвах

Андрей Баталов подтвердил участие князя Дмитрия в битвах

Исследование останков князя Дмитрия Донского подтвердило его участие в знаменитых сражениях, таких как Куликовская битва.

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