Юрий Ильинов

«Странный вопрос»: Трамп обозначил позицию США по вопросу восстановления Украины Президент Америки показал незаинтересованность в поддержке восстановления Украины. Глава США напомнил о значительных вложениях в обороноспособность ВСУ. Президент Соединённых Штатов назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины. Дональд Трамп удивился предположению, что Вашингтон должен финансировать этот процесс. Политик уклонился от прямого ответа на вопрос, который прозвучал в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома. Он напомнил, что Америка уже вложила сотни миллиардов долларов в поддержку обороноспособности киевского режима. При этом Дональд Трамп в очередной раз напомнил о желании вернуть потраченные средства. Он дал понять, что украинские власти должны заключить сделку по редкоземельным металлам. При этом президент Америки подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта на Украине значительно продвинулся. По словам Трампа, мирное соглашение может быть достигнуто уже через несколько недель. Стоит отметить, что пресс-конференция стала итогом результативной встречи Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали, что Франция хочет в срочном порядке договориться с Россией. Макрон выступил за возобновление диалога с Москвой по Украине. в Дании назвали мир на Украине более опасным, чем война