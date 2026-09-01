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Царьград

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Минобороны: ПВО России за сутки уничтожены 1050 дронов ВСУ

Минобороны: ПВО России за сутки уничтожены 1050 дронов ВСУ

В течение суток силы ПВО России успешно сбили 1050 беспилотников и 13 управляемых бомб ВСУ, включая ракету HIMARS, произведённую в США.

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