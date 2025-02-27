Суд обязал онкологов выплатить более миллиона рублей мужу погибшей пациентки

Более чем в один миллион рублей оценил Балашихинский городской суд моральный вред, причиненный Московским областным онкологическим диспансером супругу женщины, погибшей через несколько дней после того, как ей удалили матку .
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