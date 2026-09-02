Nature: потепление ломает углеродный цикл, превращая леса в источник опасного газа

Международная группа ученых из Института географических наук выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления.
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