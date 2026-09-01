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EUROVIEW

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В Нарве вводится полный запрет на русский язык в горсобрании

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, с 24 авгу­ста засе­да­ния Нарв­ско­го город­ско­го собра­ния будут про­хо­дить пол­но­стью на эстон­ском язы­ке.

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