Силуанов: БРИКС работает над созданием своей перестраховочной компании

Страны-члены БРИКС начали работать над созданием собственной независимой перестраховочной компании. Она будет основываться на современных технологиях, а на ее работу не будут влиять политические решения, рассказал RT Arabic глава Минфина Антон Силуанов.
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