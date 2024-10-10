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Силуанов: БРИКС работает над созданием своей перестраховочной компании

Силуанов: БРИКС работает над созданием своей перестраховочной компании

Страны-члены БРИКС начали работать над созданием собственной независимой перестраховочной компании. Она будет основываться на современных технологиях, а на ее работу не будут влиять политические решения, рассказал RT Arabic глава Минфина Антон Силуанов.

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