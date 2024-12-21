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Хинштейн: гибель ребенка из-за удара ВСУ по Рыльску не подтвердилась

Хинштейн: гибель ребенка из-за удара ВСУ по Рыльску не подтвердилась

Гибель ребенка в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльск в Курской области не подтвердилась, об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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