Хинштейн: гибель ребенка из-за удара ВСУ по Рыльску не подтвердилась

Гибель ребенка в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльск в Курской области не подтвердилась, об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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