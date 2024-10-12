«Парень не трудился»: Басков и рэпер Серега о Дурове

Это безответственно, заявил корреспонденту NEWS.ru на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце российский оперный и эстрадный певец Николай Басков в ответ на вопрос, хотел бы он иметь, как Павел Дуров, 100 детей.
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