«Парень не трудился»: Басков и рэпер Серега о Дурове

Это безответственно, заявил корреспонденту NEWS.ru на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце российский оперный и эстрадный певец Николай Басков в ответ на вопрос, хотел бы он иметь, как Павел Дуров, 100 детей.