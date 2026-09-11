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Аргументы и Факты

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Россияне рассказали, как часто дают детям деньги на личные расходы

Россияне рассказали, как часто дают детям деньги на личные расходы

Большинство участников опроса KP.RU регулярно выделяют детям фиксированную сумму на карманные расходы и позволяют им самостоятельно решать, как распорядиться этими средствами.

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