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Аргументы недели

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Президент Ирана призвал БРИКС к практической борьбе с «бесчеловечными» санкциями США

Президент Ирана призвал БРИКС к практической борьбе с «бесчеловечными» санкциями США

Борьба с односторонними санкциями является одним из приоритетов государств БРИКС. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на XVIII саммите лидеров БРИКС в Нью-Дели.

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