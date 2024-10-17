Академик Иллариошкин: ночное освещение влияет на развитие болезни Альцгеймера

Эксперт рассказал, как «световое загрязнение» отражается на здоровье. Старость 123RF/legion-media.ruДиректор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин прокомментировал исследование, проведенное в США.
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