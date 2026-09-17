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Татар-информ

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В деревне Эстачи Высокогорского района построят детский сад на 340 мест

В деревне Эстачи Высокогорского района построят детский сад на 340 мест

Детский сад на 340 мест планируют построить в деревне Эстачи Высокогорского района. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы.

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