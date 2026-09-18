Памфилова заявила о присутствии наблюдателей в 50+ регионах России

На выборах в Государственную думу России 18-20 сентября международные наблюдатели посетят более 50 регионов, включая ДНР и ЛНР, заявил глава ЦИК Элла Памфилова.
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