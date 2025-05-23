На Украине продолжается демонтаж исторических памятников. В Полтаве убрали монумент Петру I, установленный почти 180 лет назад, который находился на месте, где, по историческим данным, российский император останавливался после победы над шведами в 1709 году.
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