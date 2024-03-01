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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Звезда "Ранеток" и "Папиных дочек" отреагировал на слухи о задержании с наркотиками

Звезда "Ранеток" и "Папиных дочек" отреагировал на слухи о задержании с наркотиками

По словам Яковлева, его никто не обыскивал, а к запрещенным веществам он не имеет никакого отношения Актер Юрий Яковлев, известный по ролям в "Папиных дочках" и "Ранетках", опроверг сообщения о своем задержании с наркотиками в Москве.

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