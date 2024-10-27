Политика как она есть

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что план стран Запада сменить власть в Грузии с помощью поддержки оппозиции провалился, несмотря на возможные беспорядки.