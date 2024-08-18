В Охотском море пропал подросток и двое взрослых

Политика как она есть

В Охотском море 9 августа пропали 15-летний подросток и двое взрослых — его отец и дядя. В воскресенье, 18 августа, для участия в поисковой операции прибыл самолет МЧС со спасателями, сообщили в пресс-службе ведомства.