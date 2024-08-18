Политика как он...
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Политика как она есть

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В Охотском море пропал подросток и двое взрослых

В Охотском море пропал подросток и двое взрослых

В Охотском море 9 августа пропали 15-летний подросток и двое взрослых — его отец и дядя. В воскресенье, 18 августа, для участия в поисковой операции прибыл самолет МЧС со спасателями, сообщили в пресс-службе ведомства.

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