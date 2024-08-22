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Парламентская газета

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Минюст расширяет условия применения льгот для бизнеса по штрафам

Минюст расширяет условия применения льгот для бизнеса по штрафам

Минюст разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, снижающих административную нагрузку на бизнес, а также и расширяющие условия применения льготного порядка уплаты штрафов, выписанных на основании проверок.

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