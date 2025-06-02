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Закон, порядок, государство

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Воронежский гинеколог стал главой правительства Сирии

Воронежский гинеколог стал главой правительства Сирии

Ранее 52-летний Махер аш-Шараа занимал пост министра здравоохранения, а до этого работал в Саудовской Аравии, России и Сирии.

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ПавелЗзаварзин
Кошмар! Всё через это...: Мурашко, Нахер Хуссейн... А как же харам?
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