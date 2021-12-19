Урок улицы: Путин ударил первым

В воздухе запахло ракетным кризисом. А в России помимо давно известного Министерства обороны, неожиданно появилось и Министерство нападения, функции которого временно выполняют… наши дипломаты! Раньше МИД называли Министерством озабоченностей Российской… Показать полностью.
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