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Урок улицы: Путин ударил первым

Урок улицы: Путин ударил первым

В воздухе запахло ракетным кризисом. А в России помимо давно известного Министерства обороны, неожиданно появилось и Министерство нападения, функции которого временно выполняют… наши дипломаты! Раньше МИД называли Министерством озабоченностей Российской… Показать полностью.

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