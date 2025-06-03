🌹 Сбор розы стартовал на полях Алушты В посёлке Розовое специалисты обрывают душистые бутоны сорта «Радуга».
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🌹 Сбор розы стартовал на полях Алушты В посёлке Розовое специалисты обрывают душистые бутоны сорта «Радуга».