Парламент Алжира разрабатывает законопроект о выплате компенсаций Францией за колониальный период

Постколониальная борьба в Африке переходит в новую фазу. Все больше государств этого континента окончательно избавляются от остатков зависимости от бывших метрополий, изгоняют иностранных военных со своих территорий, прекращают практику грабительского потребления своих природных богатств.
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