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ЦСКА выиграл 8 матчей подряд, команда Никитина – 2-я на Западе. У «Динамо» 6 поражений в 7 последних играх

ЦСКА обыграл «Динамо» (4:3 Б) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Таким образом, команда под руководством Игоря Никитина одержала 8-ю победу подряд и на данный момент занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 16 очками.

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