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Царьград

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Моисеев: Кисловодск примет 2 тыс. спортсменов на марафоне в сентябре

Моисеев: Кисловодск примет 2 тыс. спортсменов на марафоне в сентябре

Кисловодск примет марафон "Земля спорта" с 11 по 14 сентября 2026 года. Около 2 тыс. спортсменов из всей России будут участвовать в соревнованиях.

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