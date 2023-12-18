Большинство россиян оценили свою ненужную одежду на более чем 20 тыс. рублей

У большинства россиян (70%) хранится одежда, которую они не носят. Это показало исследование к первой годовщине проекта "Не просто вещь", запущенного Ecoplatform совместно с SYNERGETIC и Wildberries, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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