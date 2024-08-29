Как правильно варить гречку

Гречневая крупа, гречка — сплошные достоинства и никаких недостатков. Недорогая, богатая белком и клетчаткой, свободная от глютена, она дает быстрое чувство насыщения и менее калорийна, чем большинство повседневных злаков.
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