Три признака скорого расставания, которые многие принимают за норму

Стерва & К°ПолитикаТри признака скорого расставания, которые многие принимают за норму Иногда нам кажется, что в отношениях все просто замечательно. Но оказывается, что их уже вовсю разъедает ржавчина.Вернуться к статье6НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaДа, повод задуматься. Кому охота-пусть думает.Анна AnmiСогласна с МоренойАИАлена ИвановаУ меня папа с мамой прожили вместе 63 года. Поссорились за жизнь всего один раз! Более дружной семьи я в жизни не видела!!!!!!!!!!!Анна AnmiСсориться, может, и не надо!))) А вот высказывать свое мнение - обязательно нужно, даже когда оно не соответсвует мнению супруга. Возможен вариант, что по всем вопросам мнения у супругов одинаково, но он крайне редкий!))АИАлена ИвановаПочему очень редкий? Это очень часто бывает!Анна AnmiИзвините, но в это я не верю. Да и ненормально это, чтобы 2 разных человека имели на все одинаковые взгляды. На всё! Если люди полностью друг с другом соглашаются, значит они лишены собственной индивидуальности.Комментировать
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