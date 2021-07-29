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Три признака скорого расставания, которые многие принимают за норму

Три признака скорого расставания, которые многие принимают за норму

Иногда нам кажется, что в отношениях все просто замечательно. Но оказывается, что их уже вовсю разъедает ржавчина.

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Vera Dobryagina
Да, повод задуматься. Кому охота-пусть думает.
Анна Anmi
Согласна с Мореной
Алена Иванова
У меня папа с мамой прожили вместе 63 года. Поссорились за жизнь всего один раз! Более дружной семьи я в жизни не видела!!!!!!!!!!!
Анна Anmi
Ссориться, может, и не надо!))) А вот высказывать свое мнение - обязательно нужно, даже когда оно не соответсвует мнению супруга. Возможен вариант, что по всем вопросам мнения у супругов одинаково, но он крайне редкий!))
Алена Иванова
Почему очень редкий? Это очень часто бывает!
Анна Anmi
Извините, но в это я не верю. Да и ненормально это, чтобы 2 разных человека имели на все одинаковые взгляды. На всё! Если люди полностью друг с другом соглашаются, значит они лишены собственной индивидуальности.

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