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ИА Регнум

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Лантратова заявила, что США выразили готовность помочь жителям Алёшек

Лантратова заявила, что США выразили готовность помочь жителям Алёшек

Аппарат первой леди США Мелании Трамп выразил готовность помочь жителям Алёшек Херсонской области. Об этом 10 октября сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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