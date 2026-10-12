Синоптик Ильин рассказал о дождях и потеплении в Москве на неделе

В Москве к концу рабочей недели ожидается потепление до +17 градусов, а дожди сменятся солнечной погодой, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
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