Карасев : после конфликта на Украине останутся старики, калеки и дети

Если в хохляндии остались еще люди, так пусть борются с фашизмом и мы поможем, а если они сами фашисты, то пусть подохнут...

Андрей Шишинов

"Потому что поколение [18-летних] – это те, кто через десять лет будет ядром украинской нации», – сказал украинский политолог." Я правильно понимаю, что через 10 лет это будет очередная нацистская мразь, готовая убивать всех, несогласных? И не важно, русские это будут, или такие-же украинцы но говорящие на других языках... Так пусть лучше сейчас под ФАБами сдохнут.