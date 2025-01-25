Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Карасев : после конфликта на Украине останутся старики, калеки и дети

Карасев : после конфликта на Украине останутся старики, калеки и дети

Снижение возраста мобилизации до 18 лет приведет к тому, что по окончании конфликта на Украине останутся старики, калеки и дети, заявил в эфире канала Politeka украинский политолог Вадим Карасев.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Если в хохляндии остались еще люди, так пусть борются с фашизмом и мы поможем, а если они сами фашисты, то пусть подохнут...
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13 час.
Андрей Шишинов
&quot;Потому что поколение [18-летних] – это те, кто через десять лет будет ядром украинской нации», – сказал украинский политолог.&quot;                                                                                                                                                                                                                 Я правильно понимаю, что через 10 лет это будет очередная нацистская мразь, готовая убивать всех, несогласных? И не важно, русские это будут, или такие-же украинцы но говорящие на других языках... Так пусть лучше сейчас под ФАБами сдохнут.
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9 час.

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