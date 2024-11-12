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Рекордное число солдат - на Курщину: "Скромный прогресс" ВС России. Войска НАТО в Сумах. Путин переиграл врага одним приказом - источники

Рекордное число солдат - на Курщину: "Скромный прогресс" ВС России. Войска НАТО в Сумах. Путин переиграл врага одним приказом - источники

Западные СМИ внезапно слили данные, что ВСУ завели на Курщину рекордное число солдат и техники - такого не видели даже в Донбассе.

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