Денежная масса Китая подает признаки восстановления

По словам аналитиков, ключевой показатель денежной массы в Китае улучшился впервые за девять месяцев, что свидетельствует о росте покупательских аппетитов среди участников рынка и добавляет признаки того, что комплекс мер по восстановлению доверия дал первые результаты.
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