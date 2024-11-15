Денежная масса Китая подает признаки восстановления

По словам аналитиков, ключевой показатель денежной массы в Китае улучшился впервые за девять месяцев, что свидетельствует о росте покупательских аппетитов среди участников рынка и добавляет признаки того, что комплекс мер по восстановлению доверия дал первые результаты.