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Алиев, Семененко и Кондратюк примерили монгольские шапки, Валиева прыгнула тройной аксель. Первый канал показал тренировку перед шоу в Улан-Баторе

Шоу состоится 6 и 7 мая. В Монголии выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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