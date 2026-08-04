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На Украине опасаются, что ВС РФ будут бить по системе водопровода и канализации

На Украине опасаются, что ВС РФ будут бить по системе водопровода и канализации

На Украине предполагают, что следующей зимой российские военные в рамках ударов по объектам критической инфраструктуры не ограничатся ТЭС и ТЭЦ, а начнут уничтожать украинскую систему водоснабжения и канализации.

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