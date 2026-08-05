Key Test For Nasdaq Bulls E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Tickmill Nasdaq is currently testing a high-confluence resistance zone where several important technical factors are synchronizing: the symmetry swing resistance, the 78.
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