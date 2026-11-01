Простое объяснение для детей. Татьяна Меньщикова Журналист, филолог Когда ребенок видит пингвина на картинке или в мультфильме, он удивляется: «Это ведь птица, но почему она не летает?» Ответ кроется в том, что пингвины выбрали другой способ жизни и «поменяли» небо на море.