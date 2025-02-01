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German Masters 2025: Кайрен Уилсон вышел в финал

German Masters 2025: Кайрен Уилсон вышел в финал

В полуфинале на турнире German Masters 2025 Кайрен Уилсон обыграл китайца Сяо Годуна и сохранил свои шансы завоевать трофей в Берлине, по материалам WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира German Masters 2025 Квалификация - результаты German Masters 2025 Результаты, турнирная таблица German Masters 2025 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание трансляции - квалификация Голосования по турниру Чемпион мира Кайрен Уилсон вышел в финал на турнире German Masters 2025 после победы над Сяо Годуном со счетом 6-2 на стадионе Tempodrom в Берлине.

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